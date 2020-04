CGAB lanza campaña “NO TE MURÁS, NO ME MATÉS”

TGW Digital – Rudy Tejeda | La Cámara de Alimentos y Bebidas de Guatemala, CGAB, alarmada porque todavía una parte de la población guatemalteca no comprende los devastadores efectos que a corto, mediano y largo plazos puede provocar el contagio del COVID-19, lanza su campaña “NO TE MURÁS, NO ME MATÉS”.

Diversos países del mundo, que no implementaron medidas de contención y de prevención para evitar el contagio del COVID-19 y donde los ciudadanos desobedecieron las disposiciones recomendadas por sus gobiernos, experimentaron crisis en sus sistemas de salud, que los llevó, en algunos casos, a decidir entre quienes debían vivir o morir; además, tuvieron un impacto negativo en sus economías. Hechos a los que Guatemala no escaparía, a menos que su población siga al pie de la letra las disposiciones demandadas por la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno Central.

Algunas personas o comunidades creen que este virus no existe o que no los

contagiará, por lo cual no quieren tomar medidas preventivas, restándole la

importancia que merece esta pandemia, y de continuar con su imprudencia

ponen en alto riesgo a otros y a sus familias.









Es preocupante que no se tomen en serio las medidas sanitarias, como el uso de la mascarilla, la sanitización o lavado de manos con alcohol o jabón, el hecho de evitar reuniones, aglomeraciones o salidas innecesarias de casa, entre otras, y que tienen como fin prevenir la propagación del virus.

El contagio del COVID-19 permanecerá entre nosotros por varios meses, por lo cual se requiere que cada persona adopte, con responsabilidad, las medidas sanitarias y evitar una mayor propagación y un eventual rebrote de contagios.

