Confirman la muerte de 157 personas en un accidente de avión en Etiopía

La mañana del domingo 10 de marzo se estrelló el Boeing 737 de la compañía Ehiopian Airlaines, que volaba con destino a Nairobi.

El vuelo ET302 tenía como destino la ciudad de Kenia; tras el accidente se confirmó el saldo de 157 muertos, de los cuales 149 eran pasajeros y ocho parte de la tripulación. No hay sobrevivientes y se dice, había personas de más de 30 nacionalidades en el avión.

De acuerdo con información de “El País”, la aeronave volaba hacia Kenia cuando el piloto se percató de que había algunos problemas, por lo que pidió permiso para regresar al aeropuerto donde había partido. Sin embargo, desapareció del radar seis minutos después de haber despegado.

Entre las personas fallecidas se encuentran 32 kenianos, 9 etíopes, 18 canadienses, 8 italianos, 8 chinos, 8 estadounidenses, 7 británicos, 7 franceses, 6 egipcios, 5 holandeses, 4 indios, 4 eslovacos, 3 austriacos, 3 suecos, 3 rusos, 2 marroquíes, 2 polacos, 2 españoles y 2 israelíes. También una persona de Bélgica, Indonesia, Somalia, Noruega, Serbia, Togo, Mozambique, Ruanda, Sudán, Uganda y Yemen.

Por ahora se desconocen las causas de este incidente, uno de los más graves en la historia de Ethiopian Airlines, considerada una de las aerolíneas más seguras del país. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, el primer ministro, Abiy Ahmed envió sus “más profundas condolencias a las familias de aquellos que han perdido a sus seres queridos”.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.