La Radio Nacional TGW será optimizada para servir a la población

TGW | Fortalecer la radio TGW en el interior del país, optimizar su alcance y segmentar la programación de acuerdo a cada localidad, son parte de los objetivos del plan de trabajo del nuevo director general de Radiodifusión y Televisión Nacional, licenciado Jorge Adolfo Molina Leonardo, quien asumió el cargo este martes.

Molina, indicó que lo primero que llevarán a cabo es una evaluación de cómo se encuentra la dirección que ahora está a su cargo.

“Ordenaremos la casa, nuestra mejor intención es devolverle al pueblo de Guatemala una radio que debe ser dedicada a la población en general. Atenderemos las estaciones remotas que están en los departamentos, para que tengan una independencia en programación, para respetar la cultura y contenido de las necesidades que hay en el interior”, aseguró el funcionario.

Asimismo, Molina expresó que serán recortados gastos que no son necesarios, que se trabajará con austeridad y transparencia; como primer paso en este sentido remarcó que los vehículos del estado serán utilizados para comisiones estatales y no para personas en lo particular.

“Se recortarán salarios que estaban fuera de la realidad nacional, no se harán despidos masivos; no creemos en eso, pero si se implementará un mecanismo administrativo que sea transparente, justo y realista con las posibilidades que maneja la radio, pues necesitamos potenciar la radio hacia el interior, necesitamos que la gente sepa que tiene una radio pública a su servicio”, puntualizó el director.

La formación de profesionales y la proyección social, también son parte de las acciones que se impulsarán en la nueva administración, pues se recuperará la producción local con la capacitación de los artistas del radio teatro, con el fin de hacer radio novelas y series con temas sociales profundos que dejen un mensaje educativo y de sensibilización.

Radio instrumento del desarrollo

En cumplimiento de ser una estación radial al servicio de la población, Molina comentó que se cuenta con un plan que se trabaja por ordenes del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidente Karin Herrera, para que regrese el programa de alfabetización a las radios.

“La radio es un instrumento de desarrollo, en esa línea nos enfocaremos. En el tema del programa de alfabetización se trabajarán en mecanismos para no entrar en una doble función con el Comité Nacional de Alfabetización y el Ministerio de Educación, será una labor tripartita para hacer algo sólido y efectivo”, aseguró el director.

