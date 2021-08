Ministerio de Economía realiza gira de trabajo en EEUU para promover la atracción de inversión en Guatemala

TGW Digital – El ministro de Economía, Antonio Malouf, y la Viceministra de Comercio Exterior, Edith De Molina, se reunieron con Partnership for Central America, una iniciativa de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris que busca apoyar los esfuerzos del sector privado para atender las causas de la migración irregular hacia Estados Unidos de América.

Durante la reunión con Council of the Americas el ministro Malouf invitó a CEO’s de empresas de los sectores priorizados dentro del plan Guatemala No Se Detiene para invitarles a “Invest in Guatemala”, un evento cerrado dirigido a inversionistas extranjeros, que se llevará en noviembre 2021.

