Moderna pide al regulador de E.E.U.U. autorización para segunda dosis de refuerzo

TGW Digital – Washington, 17 mar (EFE).- La farmacéutica estadounidense Moderna pidió este jueves a la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés), el ente regulador de EE. UU., que autorice la administración para los mayores de 18 años de una segunda dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19.

La solicitud de Moderna es más amplia que la que formularon el martes la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech, quienes pidieron a la FDA que apruebe una segunda dosis de refuerzo de la vacuna pero solo para los adultos de 65 años o mayores.

En un comunicado, Moderna explicó que su petición cubre a todos los adultos porque cree que las autoridades sanitarias de EE .UU., como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), deben tener flexibilidad para decidir junto a los médicos de familia quién debe ponérsela.

We have submitted a request to the U.S. FDA for an amendment to the emergency use authorization to allow for a fourth dose of our #COVID19 vaccine in adults 18 years of age and older who have received an initial booster of any of the authorized or approved COVID-19 vaccines. pic.twitter.com/aDV71C7DA1