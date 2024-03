Municipalidades reciben capacitación de MASHAV

La Agencia de Cooperación Internacional Israelí (MASHAV) apoyará a la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) a capacitar personal técnico municipal en tecnología agrícola avanzada y que de esa manera trasladen el conocimiento a agricultores de sus territorios en el momento que se coordine, detalló esa institución Municipal.

Afirmó que, las técnicas, estarán adaptadas a las condiciones locales y que estas se impartirán por medio de grupos de 40 técnicos coordinados por la Copresam.

The Director of MASHAV’s @MATCShefayim arrived in Guatemala on a follow-up mission to the Agricultural Modernization & Training Center established by @MASHAVisrael & @IsraelinGT in cooperation with @MagaGuatemala. He is accompanied by MASHAV’s new agricultural expert in Guatemala pic.twitter.com/KzND3ZAjqO

— MASHAV Israel️ (@MASHAVisrael) February 26, 2024