Nacionales / Presidente Alejandro Giammattei participó en el Congreso de Liderazgo y Foro Presidencial.

DISCURSO

Intervención presidente Alejandro Giammattei. Congreso de Liderazgo y Foro Presidencial

Congreso de Liderazgo

▼

Presidente Giammattei

Antes de la intervención presidencial se firmó el acuerdo de reforma la ley sobre las disposiciones que brindan reconocimiento a la personalidad jurídica de las iglesias evangélicas, agilizando el trámite para su inscripción.

El acuerdo fue suscrito, entre otras autoridades civiles y religiosas, por el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos y la secretaria general de la Presidencia, María Consuelo Ramírez.

Por interés del Estado, y que ya no se necesita obtener el visto bueno de la PGN,

Discurso:

Se llegó a la conclusión con líderes religiosos del país, sobre todo evangélicos, de que había que formar una Mesa Interreligiosa y que por primera vez en la historia pudiéramos atender las necesidades y las dificultades para las expresiones de fe.

Siendo la libertad de culto un mandato constitucional, lo que menos podíamos obviar nosotros era atender esas solicitudes.

Entramos en el análisis de la inscripción de las distintas iglesias en el registro de personas jurídicas que muchas veces tenían atrasos hasta de dos años.

Se tomó la decisión de reformar el acuerdo gubernativo de 2006.

Ya no se necesita que pasen a la Procuraduría General de la Nación.

Anunció que ahora el trámite llevará apenas unas cuatro semanas para que las iglesias queden registradas y podamos seguir promoviendo la fe.

Estoy seguro de que comparten mi alegría por este logro.

Reitero mi compromiso de seguir trabajando en lo que resta de nuestro gobierno para que podamos seguir promoviendo la fe, porque parte de lo que somos los guatemaltecos es que creemos en un solo Dios, es que respetamos y tenemos las mismas leyes, propuestas por Moisés, y que tenemos que hacer que efectivamente podamos avanzar hacia esa preservación de la fe, ese impulso de la fe que va a ser, sin duda alguna, que podamos tener un mejor país, con mayor gobernabilidad pero sobre todo con el pensamiento positivo del desarrollo humano.

Quiero contarles que en el 2022 implementamos la Política Pública de la Protección de la Vida y de la Institucionalidad de la familia.

Un hecho histórico que, debo decirles, nos ocasionó problemas internacionales porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos sancionó por haber firmado el Consenso de Ginebra, pese a que la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que los países tienen que respetar la vida desde su concepción.

El mundo va en un sentido equivocado a la destrucción de la familia, a la promoción del aborto y al control de la natalidad y nosotros creemos que eso va en contra de la fe del pueblo de Guatemala.

Por eso hemos sido sancionados internacionalmente.

Levantan el dedo acusador, pero nosotros sabemos que el dedo que vale es el que viene del Señor y ese está a favor de nosotros.

Ese es el dedo que nos interesa.

El día del juicio final.

Nos juzgan instituciones del mundo que están influenciadas por una nueva forma de querer hacer que las sociedades lleguen a su autodestrucción, promoviendo lo que no puede ser posible.

Tenemos fe de que Guatemala va a ser luz para las Naciones.

En 1947 Guatemala participa en la creación del pueblo de Israel, cuando el país hizo un voto decisivo para la constitución del Estado de Israel.

Somos descendientes por fe del pueblo de Israel.

Se nos olvida a los guatemaltecos que la luz para las naciones no es por estar sentados esperando a que Dios cumpla, sino que nosotros tenemos que hacer las acciones para que esa promesa de Dios sea una realidad.

Eso dependerá de lo que hagamos nosotros.

Esto de defender la vida, de defender la familia, de defender la fe, a los distintos cultos es parte de lo que Dios quiere para que seamos luz para las naciones.

Guatemala es el país con menos antisemitismo en el mundo, aquí son bienvenidos todos aquellos que quieran profesar su fe en paz y de acuerdo a los lineamientos de Dios.

No tenemos por qué distinguir entre unos y otros, la igualdad de la fe es lo importante.

Esas 26 confesiones que nos juntamos en la Mesa Multirreligiosa, que presido con el acompañamiento del pastor Robin García.

En la Mesa Multirreligiosa se dialoga, se intercambia, con una paz y una tranquilidad que promueve el respeto a la fe, da gobernabilidad, ayuda a que Dios nos convierta en la luz para las naciones.

El 9 de marzo de 2022 cuando se develó en el Patio de la Vida el monumento de la luz para el mundo lo hicimos con la plena confianza en que estamos haciendo historia y que Dios pueda hacer la realidad de hacer realidad el principio de ser la luz para las naciones.

Guatemala ha dado ejemplo de lo que es la unidad en la fe y ha dado ejemplo de lo que es ir por los principios de Dios y no por los principios que nos quieren obligar sistemas de la ONU o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contrarios a nuestra creencia, nuestros valores y a nuestros principios.

Esta política reúne a 99 programas del Estado de las instituciones del Organismo Ejecutivo para el desarrollo del ser humano en todas las etapas de su vida.

También hemos dejado claro nuestro compromiso con la Declaración del Consenso de Ginebra, que reafirma el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Nuestra defensa por la vida es una postura que nos encargamos de promover y diseminar alrededor del mundo para lo cual aprovechamos cualquier tribuna.

Y lo hacemos con hidalguía, no escondiéndonos, lo hacemos de frente porque la fe se demuestra con acciones y no ocultándose.

Todos los esfuerzos realizados han sido reconocidos a nivel nacional e internacional.

Así es como Guatemala fue invitada a presentar esta experiencia en la Cuarta Cumbre Trasatlántica de Budapest en mayo de 2022, resaltando al país como una nación comprometida con la libertad y la dignidad humana a través de la protección de la vida y de la familia.

Quiero reiterar hoy, ante ustedes, mi apoyo a la libertad religiosa. Seguiremos trabajando desde la Mesa Multirreligiosa, que también ha tenido logros y un mayor impulso gracias al comisionado, el pastor Robin Agustín García Hernández, a quien doy las gracias por todo lo que ha hecho.

Estos valores y otros más que en este gobierno nos empeñamos en defender nos hacen especiales a los guatemaltecos.

Estimados ministros de iglesias y amigos todos. Comparto estos logros y acciones que hemos emprendido desde mi gobierno, no con el afán de enaltecerme o enaltecer al gobierno sino por la alegría que siento de estar en la senda de trabajo correcta.

Yo sé que muchas veces hacer lo correcto es lo más criticado, pero al final del camino es lo que agrada a Dios y es lo que nos hace sentir con la conciencia tranquila de haber cumplido con el deber.

Me siento alegre de estar sirviendo al prójimo desde esta privilegiada posición que Dios me concedió, en la que siempre le he pedido la guía para dirigir y tomar las decisiones correctas

Que muchas veces no son las que políticamente agradan, pero son las que tenemos que tomar para que efectivamente Guatemala encuentre la senda del progreso, la paz y el desarrollo.

Hemos trabajado con esfuerzo y responsabilidad en la búsqueda de mejores condiciones de vida para la población, en particular, los grupos más vulnerables.

Hay mucho por hacer, pero quiero agradecerle a Dios y a ustedes, la iglesia evangélica, el importante apoyo que son para la sociedad.

En todo momento han fortalecido la fe de los guatemaltecos ayudando a los necesitados, y para momentos de crisis han sido Casa de Esperanza.

Es justo reconocer su aporte en la educación, la salud, con colegios, universidades, jornadas médicas, instituciones de salud y que decir de los comedores infantiles y la distribución de alimentos.

Y con el objetivo de apoyar la obra que la iglesia evangélica realiza en Guatemala y para formalizar debidamente el gran número de congregaciones en el país que necesitan su personalidad jurídica, dentro de las facultades que me confiere la Constitución, y con mucho gusto hemos firmado el día de hoy ese acuerdo gubernativo que da vida a poder atenderlos mejor desde el Estado para que la inscripción de las iglesias en el registro de Personas Jurídicas reduzca su tiempo sustancialmente y ustedes puedan estar legalmente constituidos y haciendo la obra que Dios puso en su corazón.

Vamos a seguir apoyando a la iglesia para que cumpla con su noble labor con toda la garantía constitucional, especialmente cuando vemos las amenazas contra la vida, la familia y la libertad de religión.

Sirva este acuerdo como una muestra de nuestro compromiso con la obra que ustedes realizan en favor con los guatemaltecos.

Hago votos porque estas buenas acciones que en alianza con mi gobierno se han alcanzado, continúen y crezcan para el beneficio de más personas, en especial de las nuevas generaciones.

Estoy seguro de que ustedes comparten mi alegría por este logro, y reitero mi compromiso de cumplir las responsabilidades que tenemos delante de Dios y de la nación.

Desde que inicié mi mandato hice un llamado a la unidad nacional, que sí nos uníamos podíamos dejar una Guatemala un poco mejor de como la recibimos.

Por eso doy gracias a Dios por estos lazos de amistad con los pastores porque me han inspirado aún más el espíritu de servicio.

He recibido su apoyo en ayuno y oración en momentos en que este país ha atravesado crisis, nos apoyaron a mantener buenos protocolos de bioseguridad durante la pandemia y asegurar nuestra cobertura de vacunación.

Ha sido muy grato y reconfortante recibir su apoyo y respaldo en estos momentos. Continuemos nuestra labor en la protección de la vida y la familia.

Continuemos forjando valores que guíen a la sociedad guatemalteca.

Continuemos siendo esperanza y luz para las naciones.

Que Dios les bendiga, pero especialmente, ¡Que Dios bendiga a Guatemala!

Comments

comments