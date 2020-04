UE lamenta decisión de Estados Unidos sobre la OMS

TGW Digital – Areli Alonzo- El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reprobó este miércoles la decisión de Estados Unidos de suspender su contribución a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en plena alerta sanitaria mundial por el nuevo coronavirus.

A través de una publicación en redes sociales , el responsable de la UE lamento la desición emitida por el Gobierno de los Estados Unidos respecto a la suspensión del aporte económico a la OMS.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes su decisión por la «mala gestión», a su juicio, de la pandemia por parte de la OMS, a la que Washington acusa de haberse mostrado demasiado benevolente con China, donde apareció.

Estados Unidos es el mayor financiador de este organismo del sistema de Naciones Unidas con sede en Ginebra (Suiza), al que otorgó 400 millones de dólares el año pasado.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0