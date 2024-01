Anuncian las películas nominadas a los Oscar, Oppenheimer explota nominaciones 

TGW | Como cada año los premios Oscar a lo mejor del cine son de los más esperados, siendo los galardones que cierran la temporada de premios. Este martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó las películas nominadas para la 96 edición.

Un total de 321 largometrajes fueron considerados elegibles para competir por los Oscar, y 256 cintas elegibles compitieron por ingresar a la categoría de Mejor Película. Para muchos no fue sorpresa que la película de Cristopher Nolan arrasara alcanzando 13 nominaciones; en estas se incluye Mejor Película, Mejor Director y tres nominaciones de actuación.

A la cinta más nominada le sigue Poor Things con 11 nominaciones y luego Killers of the Flower Moon con 10 nominaciones. Los premios Oscar donde serán anunciados los ganadores se llevarán a cabo el domingo 10 de marzo de 2024. En esta gala el presentador será Jimmy Kimmel.

And the nominees for Best Picture are… #Oscars pic.twitter.com/UFNHnQBZsE

— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024