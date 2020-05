Científicos de Israel logran desarrollar anticuerpo para el COVID19

TGW Digital – El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que ha conseguido desarrollar anticuerpos que neutralizan el coronavirus, además del presentado esta semana, que acelerarán la creación de fármacos para combatir la enfermedad COVID-19.

Ya durante esta semana, el Ministerio de Defensa Israelí había anticipado por Twitter que el desarrollo anunciado cumplía con tres parámetros claves para considerar su potencial efectividad. El primero de estos es que es monoclonal y contiene una baja proporción de proteínas nocivas para el ser humano. El segundo aspecto es que es capaz de neutralizar este coronavirus (SARS COV-2) y el tercero es que fue probado en un tipo agresivo de coronavirus.

